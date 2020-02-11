رياضة | تدريب لمحمد الشناوي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريب لمحمد الشناوي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وأدى حارس الأهلي تدريباته التأهيلية المنفردة بالجري حول الملعب، على هامش المران الجماعي.

واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء بدون راحة بعد الفوز أمس على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد في الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الجمعة المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري المصري رصيده بـ42 نقطة جمعهم من الفوز في 14 مباراة متتالية.