رياضة | الزمالك يحسم مصير شيكابالا

تحدث مصدر داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك عن موقف شيكابالا من اللحاق بمواجهة الترجي التونسي في السوبر الإفريقي.

ويلتقي الزمالك مع الترجي يوم الجمعة المقبل في بطولة كأس السوبر الافريقي في قطر.

وأكد المصدر أن اللاعب لا يزال يخوض برنامج تدريبي منفرد حتى الآن بسبب عدم تماثله للشفاء حتى الآن الماضية للإصابة العضلية التي يعاني منها.

وفضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق السفر بقائمة كاملة العدد لقطر بسبب صعوبة مواجهة الترجي والحاجة لكل اللاعبين.

وتغلب الزمالك على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري.