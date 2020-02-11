رياضة | قائمة نارية للترجي ضد الزمالك في السوبر الإفريقي

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أعلن معين الشعباني مدرب الترجي التونسي قائمة فريقه لمباراة الزمالك يوم الجمعة المقبل في قطر على لقب السبور الإفريقي في غغياب المدافع عبد القادر بدران بسبب الاصابة.

قائمة الترجي التونسي ضد الزمالك

حراسة المرمى: معز بن شريفية – رامي الجريدي – صدقي الدبشي

خط الدفاع: سامح الدربالي – إيهاب المباركي – إلياس الشتي – حسين الربيع - أمين بن حميدة – شمس الدين الذوادي - خليل شمام – محمد علي اليعقوبي

خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - محمد أمين المسكيني - كوامي بونسو - عبد الرؤوف بن غيث - فادي بن شوق - بلال بن ساحة – حمدو الهوني – محمد علي بن حمودة

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي – ابراهيما واتارا

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قائمة الزمالك النهائية للسوبر الإفريقي

حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وحازم إمام وعبد الله جمعة محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن وومحمود عبدالرازق شيكابالا ويوسف أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي

خط الهجوم: مصطفى محمد

وخرج من قائمة الزمالك النهائية محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد عبد السلام وأحمد عيد وكريم بامبو ومصطفى فتحي ومحمد عنتر وعمر السعيد وكابونجو كاسونجو على الرغم من اصطحاب جميع اللاعبين لهذه الرحلة.