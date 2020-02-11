رياضة | تدريب خفيف للزمالك في قطر

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في كأس السوبر الافريقي.

وتصل بعثة الزمالك إلى قطر اليوم الثلاثاء بعد رحلة ترانزيت في مسقط.

وجاء قرار كارتيرون بخوض أول تدريب اليوم للحفاظ على لياقة اللاعبين، على أن يكون التدريب خفيف لتجنب الإرهاق لهم.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة ال١٧ لبطولة الدوري.

وتدرب لاعبو الفريق الأساسيين بشكل خفيف بالأمس بعد لقاء الدراويش فيما خاض باقي اللاعبين تدريب طبيعي.