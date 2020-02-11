رياضة | عبدالغني يطمئن على مدير شئون اللاعبين بجمعية المحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالغني يطمئن على مدير شئون اللاعبين بجمعية المحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الكابتن مجدى عبدالغنى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لجمعية اللاعبين المحترفين اتصالا هاتفيا بحمزة عبدالوهاب مدير شئون اللاعبين بالجمعية من أجل الاطمئنان علية بعد إجراء عملية القطع فى الغضروف.

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وتمنى عبد الغنى ومجلس إدارة الجمعية والعاملين بها سرعة الشفاء العاجل لة والعودة سريعا.

وقد أجرى حمزة عبدالوهاب العملية على يد الدكتور ضياء السيد، أخصائى جراحة العظام والركبة وإصابات الملاعب بالمنصورة، والذى أكد على نجاح العملية الجراجية وعلى سرعة تماثله للشفاء بعد استكمال العلاج الطبيعى.