رياضة | القسم الإفريقي لـ"فيفبرو" يطلب الاجتماع مع رئيس "كاف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القسم الإفريقي لـ"فيفبرو" يطلب الاجتماع مع رئيس "كاف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من منطلق حرص الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين "الفيفيرو" ضرورة حصول اللاعبين على أكبر قسط من الراحة وعدم تعرضه للإجهاد أو الإصابات التى قد تؤدى مشاكل أكبر للاعب وللنادى الذى يستثمر أمواله فى هذ اللاعب، طالب الاتحاد الإفريقى للاعبين المحترفين خلال اجتماعة الأخير بالمغرب بضرورة عقد اجتماع مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم للحديث عن موعد إقامة البطولات الإفريقية خاصة ملف تنظيم بطولة أمم افريقيا فى الكاميرون 2021 بعد تغيير موعد إقامة البطولة التى تقام كل سنتين من فترة الصيف إلى الشتاء مرة أخرى.

وهو ما يعنى أن البطولة القادمة سوف تقام بعد عام ونصف فقط وليس كل عامين كما هو محدد لها، بما يعنى أن اللاعبين لن يستطيعوا الحصول على الراحة الكافية وكذالك حرمان واعتذار الكثير من اللاعبين المحترفين الأفارقة عن المشاركة خوفا من صعوبة العودة للمشاركة بشكل أساسى مع أنديتهم فى حالة المشاركة مع منتخبات بلادهم، حيث أن تغيير موعد بطولة إفريقيا إلى الشتاء الذى تكون فيه كل البطولات الكبرى فى العالم جارية وكثير من الأندية قد ترفض ترك لاعبيها.

هذا أيضا بخلاف أن بعض اللاعبين يعتذرون عن المشاركة خوفا من ضياع مشاركتهم كأساسيين بالفريق فى ظل عدم إدراج البطولة الإفريقية على الاجندة الدوالية للفيفا التى طالبت بضرورة إقامة هذه البطولة كل أربع سنوات كما هو متبع فى كل البطولات العالمية الكبرى .

الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين قد أصدر مؤخرا دراسة حول تعرض الكثير من اللاعبين الكبار فى العالم أمثال محمد صلاح وماني وكريستيانو وميسى وبيكر للإجهاد مع إمكانية التعرض للإصابة بسبب كثرة مشاركتهم فى البطولات المختلفة مابين أنديتهم والمنتخبات وخصوصا فى القارة السمراء بسب تعارض مواعيد إقامة البطولات الإفريقية مع أجندة الاتحاد الدولى.