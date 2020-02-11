رياضة | قائمة الزمالك النهائية للسوبر الإفريقي.. مهاجم وحيد واستبعاد عواد و8 نجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة الزمالك النهائية للسوبر الإفريقي.. مهاجم وحيد واستبعاد عواد و8 نجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي "كاف" قائمة الزمالك النهائية لمباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي يوم الجمعة.

ونشر الكاف عبر موقعه الرسمي قائمة للزمالك من 18 لاعبًا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش

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خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وحازم إمام وعبد الله جمعة محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن وومحمود عبدالرازق شيكابالا ويوسف أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي

خط الهجوم: مصطفى محمد

وخرج من قائمة الزمالك النهائية محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد عبد السلام وأحمد عيد وكريم بامبو ومصطفى فتحي ومحمد عنتر وعمر السعيد وكابونجو كاسونجو على الرغم من اصطحاب جميع اللاعبين لهذه الرحلة.