رياضة | فايلر يطالب لاعبي الأهلي بغلق مباراة الطلائع والتركيز ضد المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يطالب لاعبي الأهلي بغلق مباراة الطلائع والتركيز ضد المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع لاعبي الفريق الأحمر قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتحدث فايلر خلال هذه المحاضرة مع لاعبي الفريق الأحمر، على ضرورة إغلاق صفحة مباراة الأمس أمام طلائع الجيش والفوز فيها بثلاثية نظيفة، كما طالب اللاعبين بضرورة التركيز في المباراة المقبلة المقبلة أمام المصري.

وقام فايلر خلال هذه المحاضرة الفنية بالتحدث مع لاعبي الفريق الأحمر حول أهمية مباراة المصري، وتحديد نقاط القوة والضعف فيه قبل مواجهته.

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واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء بدون راحة بعد الفوز أمس على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد في الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الجمعة المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري المصري رصيده بـ42 نقطة جمعهم من الفوز في 14 مباراة متتالية.