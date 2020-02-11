رياضة | مدافع ريال مدريد مهدد بالغياب عن الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع ريال مدريد مهدد بالغياب عن الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصطدم نادي ريال مدريد بنظيره برشلونة في مباراة الكلاسيكو يوم 1 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة رقم 26 من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن فيرلاند ميندي ظهير ريال مدريد مهدد بالغياب عن مباراة الكلاسيكو في سانتياجو برنابيو ضد برشلونة، وذلك في حال حصوله على البطاقة الصفراء ضد ليفانتي في الجولة 25 من مسابقة الدوري الإسباني.

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وقالت الصحيفة: "ميندي ظهير ريال مدريد في رصيده 4 بطاقات صفراء، وقد يتعمد الحصول على بطاقة صفراء خامسة ضد سيلتا فيجو في الجولة القادمة، وذلك حتى يغيب عن زيارة ليفانتي ويكون متاحاً لخوض الكلاسيكو".