رياضة | حسام البدري يتراجع عن ضم "مروان" للمنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام البدري يتراجع عن ضم "مروان" للمنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني على استبعاد مروان حمدي مهاجم وادي دجلة من حساباته في المعسكر المقبل.

ولم يقتنع البدري بمستوى اللاعب الفني خلال الفترة الماضية وحتى بعد عودته من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

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وجاء قرار البدري بسبب المستوى الفني المتواضع الذي ظهر به اللاعب خلال المعسكر الماضي بمباراة جزر القمر.

وسيكون متواجدًا بدلًا منه مصطفى محمد وأحمد ياسر ريان لاعبا المنتخب الأوليمبي.

الجدير بالذكر أن مروان حمدي انتقل لوادي دجلة في بداية الموسم على سبيل الإعارة قادمًَا من المقاصة لمدة موسم.