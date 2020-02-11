رياضة | مفاجأة.. صفقة تبادلية بين برشلونة وسان جيرمان من أجل نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. صفقة تبادلية بين برشلونة وسان جيرمان من أجل نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الثلاثاء، ان نادي برشلونة يفكر في اتمام صفقة تبادلية من اجل الحصول على خدمات نيمار دا سيلفا خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقًا للموقع الفرنسي "le10sport" فإن البلوجرانا يسعى لصفقة تبادلية حيث يتم نقل اللاعب الفرنسي في صفوف نادي برشلونة انطوان جريزمان الى باريس سان جيرمان مقابل ان يعود البرازيلي نيمار الى الفريق الكتالوني.
وفي حال عدم اقتناع الإدارة الباريسية، فسوف يتم علاض انطوان جريزمان للبيع بعد انتقاله لبرشلونة الانتقالات الصيفية الماضية ، من أجل توفير الأموال اللازمة لجلب النجم البرازيلي.