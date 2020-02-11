رياضة | مفاجأة.. صفقة تبادلية بين برشلونة وسان جيرمان من أجل نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. صفقة تبادلية بين برشلونة وسان جيرمان من أجل نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الثلاثاء، ان نادي ​برشلونة​ يفكر في اتمام صفقة تبادلية من اجل الحصول على خدمات ​نيمار​ دا سيلفا خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا للموقع الفرنسي "le10sport" فإن البلوجرانا يسعى لصفقة تبادلية حيث يتم نقل اللاعب الفرنسي في صفوف نادي برشلونة ​انطوان جريزمان​ الى باريس سان جيرمان مقابل ان يعود البرازيلي نيمار الى الفريق الكتالوني.

وفي حال عدم اقتناع الإدارة الباريسية، فسوف يتم علاض ​انطوان جريزمان​ للبيع بعد انتقاله لبرشلونة الانتقالات الصيفية الماضية ، من أجل توفير الأموال اللازمة لجلب النجم البرازيلي.