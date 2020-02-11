شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل الدوحة استعدادًا للسوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي والمقررة إقامتها الجمعة المقبل. Advertisements وكانت بعثة الزمالك قد غادرت القاهرة صباح اليوم، ومكثت البعثة ترانزيت لمدة ساعة في مطار عمان بالأردن، قبل وصولها الدوحة. ويرأس البعثة إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، ويرافقها أعضاء المجلس هاني زادة وعلاء مقلد وحمادة أنور. واحتشدت جماهير النادي أمام أبواب مطار الدوحة، لاستقبال بعثة الفريق، وتشجيع ومساندة اللاعبين.

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