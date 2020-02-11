شكرا لقرائتكم خبر عن «كلينسمان» يستقيل من تدريب هيرتا برلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قدم المدير الفني يورجن كلينسمان استقالته من تدريب نادي هيرتا برلين الألماني بعد 10 أسابيع فقط من توليه المهمة.

Advertisements

وكان «كلينسمان» قد تم تعيينه مديرًا فنيًا لهيرتا برلين نهاية نوفمبر الماضي، فيما أصدر بيانًا، عبر صفحته على «فيس بوك»، صباح اليوم الثلاثاء قال فيه: «كنا على طريق جيد للغاية خلال وقت قصير، وأشكر كثير من الناس على دعمها، نحن الآن على بعد 6 نقاط من منطقة الهبوط رغم صعوبة المباريات التي خضناها، وأنا مقتنع أن هيرثا سيصل إلى هدفه وسيبقى في البوندسليجا».

وأضاف: «كمدير فني، رغم ذلك، أنا أحتاج أيضًا إلى ثقة الأشخاص المشاركين في هذه المهمة، وهو لم يكتمل بعد، الاتحاد والعمل المشترك والتركيز على الأساسيات هي العوامل المهمة وخاصة في صراع الهبوط، وإذا لم تكن مضمونة فليس بإمكاني القيام بعملي كمدرب وبالتالي تحمل مسؤولياتي».

وتابع: «لذا، بعد كثير من التفكير، توصلت إلى القرار بالتخلي عن منصبي كمدير فني لهيرتا لأعود إلى دوري الأساسي طويل المدي كعضو في المجلس الاستشاري».