شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. وادي دجلة يفسخ تعاقده مع المدرب تاكيس جونياس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي وادي دجلة فسخ تعاقده مع المدرب اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

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وذكر النادي عبر حسابه بموقع «تويتر»: «قرر مجلس إدارة وادي دجلة توجيه الشكر لتاكيس جونياس المدير الفني للفريق الأول على جهوده مع الفريق لمدة موسم ونصف الموسم، ترك فيها بصمة واضحة على أداء الفريق».

وأضاف: «اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بشكل ودي، ويعرب مجلس إدارة نادي وادي دجلة عن تمنياته بالتوفيق لتاكيس جونياس في المرحلة القادمة».

ويحتل وادي دجلة المركز قبل الأخير في ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة، إذ خسر الفريق 9 مباريات وتعادل في 5، وفاز في 3، خلال مشوار الفريق حتى الأسبوع الـ17.