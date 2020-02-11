شكرا لقرائتكم الزمالك يصل الدوحة استعدادا للسوبر الأفريقى أمام الترجى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت منذ دقائق، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لخوض مباراة السوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى والمقررة إقامتها الجمعة المقبل.

كانت بعثة الزمالك قد غادرت القاهرة صباح اليوم ومكثت البعثة ترانزيت لمدة ساعة فى مطار عمان بالأردن قبل وصولها الدوحة.

ويرأس البعثة إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة ويرافقها أعضاء المجلس هانى زادة وعلاء مقلد وحمادة أنور.

وكانت بعثة الزمالك، قد غادرت صباح اليوم الثلاثاء، مطار القاهرة متجهة إلى قطر من خلال رحلة "ترانزيت" عبر الأردن لعدم وجود رحلات طيران مباشرة بين القاهرة والعاصمة القطرية "الدوحة"، وذلك استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى، التى يشارك فيها أبناء ميت عقبة بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية فى النسخة الماضية ويتواجد بها بطل تونس بصفته بطل النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا.

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وينتظر الزمالك عدد من المباريات الهامة فى الفترة المقبلة، حيث سيكون مقبل على مواجهة الأهلى فى قمة السوبر المحلى، بالإمارات والمقرر إقامتها يوم 20 من شهر فبراير المقبل.

وضمت قائمة المستبعدين كلا من: محمد عواد ومحمد صبحى حارس المرمى، ومحمد عبد السلام ومصطفى فتحى وكاسونجو وعمر السعيد واحمد عيد ومحمد عنتر وكريم بامبو، وأعلن الاتحاد الافريقى صباح اليوم عبر موقعه الرسمى قائمة الـ 18 لاعب بالزمالك الذين سيخوضون المباراة وهم :

محمد أبو جبل ومحمود جنش فى حراسة المرمي، وطارق حامد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وفرجانى ساسى وحازم امام ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما ومصطفى محمد ومحمد عبد الشافى واشرف بن شرقى وعبد الله جمعة وإسلام جابر ومحمد حسن واحمد زيزو ومحمد أوناجم ومحمود الونش