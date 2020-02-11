شكرا لقرائتكم أعلام وهتافات فى استقبال الزمالك بقطر استعدادا لمواجهة الترجي .. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجدت جماهير الزمالك بأعداد كبيرة فى المطار بقطر، لاستقبال بعثة الأبيض القادمة لخوض مباراة الترجى التونسى، فى السوبر الإفريقى، المقرر إقامتها فى السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب نادى الغرافة القطرى، حيث حرصت الجماهير على حمل اللافتات والبلالين ورددت هتافات الأبيض لتحفيز اللاعبين على تحقيق اللقب الأفريقى.



جماهير الزمالك فى قطر (1)

ويترأس بعثة الزمالك، إسماعيل يوسف، عضو ملجس إدارة القلعة البيضاء، إلى جانب تواجد هانى زادة وحمادة أنور وعلاء مقلد، أعضاء مجلس الإدارة لمرافقة الفريق فى مباراته أمام بطل تونس.

وكانت بعثة الزمالك، قد غادرت صباح اليوم الثلاثاء، مطار القاهرة متجهة إلى قطر من خلال رحلة "ترانزيت" عبر الأردن لعدم وجود رحلات طيران مباشرة بين القاهرة والعاصمة القطرية "الدوحة"، وذلك استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى، التى يشارك فيها أبناء ميت عقبة بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية فى النسخة الماضية ويتواجد بها بطل تونس بصفته بطل النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا.



جماهير الزمالك فى قطر (2)

وينتظر الزمالك عدد من المباريات الهامة فى الفترة المقبلة، حيث سيكون مقبل على مواجهة الأهلي فى قمة السوبر المحلى، بالإمارات والمقرر إقامتها يوم 20 من شهر فبراير المقبل.

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جماهير الزمالك فى قطر (3)

وأعلن الاتحاد الافريقي صباح اليوم عبر موقعه الرسمي قائمة الـ 18 لاعب بالزمالك الذين سيخوضون المباراة وهم :

محمد أبو جبل ومحمود جنش في حراسة المرمي، وطارق حامد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وفرجاني ساسي وحازم امام ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما ومصطفي محمد ومحمد عبد الشافي واشرف بن شرقي وعبد الله جمعة وإسلام جابر ومحمد حسن واحمد زيزو ومحمد اوناجم ومحمود الونش.

ووصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك إلى عمان عاصمة الأردن "ترانزيت" خلال رحلة الفريق من القاهرة إلى الدوحة، والتى بدأت صباح اليوم استعدادا لمواجهة الترجى التونسى على لقب السوبر الأفريقى، المقرر لها الجمعة المقبل.