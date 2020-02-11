عودة جنش وغياب عواد.. الكاف يُعلن قائمة الزمالك النهائية للسوبر الإفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن قائمة الزمالك "النهائية" التي ستكون جاهزة لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي والتي تتكون من 18 لاعبا.

جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمود عبد الرحيم "جنش"

خط الدفاع: محمود علاء ، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حازم إمام، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

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خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، شيكابالا، يوسف أوباما، إسلام جابر،محمد حسن، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد أوناجم، أشرف بنشرقي، مصطفى محمد.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون، قد اصطحب جميع اللاعبين لهذه الرحلة (طالع من هنا)

وقد استبعد كارتيرون من قائمة الفريق كل من : محمد عواد، محمد صبحي، محمد عبد السلام، أحمد عيد، كريم بامبو، مصطفى فتحي، محمد عنتر، عمر السعيد، كابونجو كاسونجو.