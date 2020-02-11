شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. وادى دجلة يعلن إنهاء تعاقد جونيس بعد ثلاثية المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى وادى دجلة إنهاء تعاقده بشكل رسمى مع اليونانى تاكيس جونيس بعد قيادته للفريق لمدة موسم ونصف، وذلك عقب الخسارة من المصرى البورسعيدى أمس بثلاثة أهداف دون رد فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 3 لقاءات فقط وتعادل فى 5 وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

وكتب وادى دجلة عبر حسابه على تويتر "قرر مجلس إدارة وادى دجلة توجيه الشكر لتاكيس جونياس المدير الفنى للفريق الأول على جهوده مع الفريق لمدة موسم ونصف ترك فيها بصمة واضحة على أداء الفريق، وقد اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بشكل ودى، وأعرب مجلس إدارة نادى وادى دجلة عن تمنياته بالتوفيق لتاكيس جونياس فى المرحلة المقبلة"

استعاد فريق المصرى البورسعيدى نغمة الانتصارات على حساب وادى دجلة بالفوز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما باستاد السويس ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر للدورى، عن طريق أحمد ياسر ومفتاح طقطق والشيخ موكورو في الدقائق 32 و62 و70 من عمر المباراة ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى 20 نقطة في المركز العاشر للدورى، بينما تجمد رصيد أبناء دجلة عند 14 نقطة في المركز قبل الأخير.

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أحرز الهدف الأول أحمد ياسر في الدقيقة 32 من عمر المباراة من متابعة كرة زميله الليبى مفتاح طقطق الذى استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية تصدى لها محمد عبد المنصف حارس دجلة لتجد أحمد ياسر بمفرده يحرزها في المرمى مباشرة.

وعقب الهدف حاول لاعبو وادى دجلة بناء بعض الهجمات على مرمى أحمد مسعود حارس المصرى إلا أنهم فشلوا بسبب الروح العالية التي تحلى بها لاعبو المصرى طوال الشوط الأول حتى تحقق لهم ما أرادوا من إحراز هدف السبق والحفاظ عليه حتى أطلق حكم اللقاء صافرته معلنًا نهاية الشوط الأول بتقدم أبناء بورسعيد بهدف مقابل لا شىء.

وفى الدقيقة 62 أحرز الليبى مفتاح طقطق الهدف الثانى لأبناء بورسعيد في الدقيقة 62 من عرضية زميله حسن على داخل منطقة الجزاء اودعها طقطق في المرمى مباشرة .