شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبى: نحتاج دعما نفسيا قبل الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت فاطمة محروس لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبى عن أهم المطالب التى تحتاج لتوافرها قبل المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو 2020.

وقالت اللاعبة إنها تحتاج إلى أدوات للتدريب، حتى يكون التدريب على مستوى عالٍ، خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها تحتاج إلى دعم نفسى ومعنوى.

وأضافت فاطمة، فى تصريحات خاصة، أنها تتمنى أن يخصص الوزير أماكن للتدريب على أعلى مستوى لحين المشاركة فى طوكيو، ووعدت بتحقيق ميداليتين فى طوكيو 2020 إحداهما ذهبية والأخرى فضية.

المركز الثانى فى بطولة كأس العالم لرفع الأثقال أبوجا 2020 وحصولها على 12 ميدالية متنوعة، والتى ترجع أهميتها لأنها من البطولات المؤهلة للدورة البارالمبية فى طوكيو .

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وحققت مصر المركز الثانى فى الترتيب العام للبطولة بعد تحقيق 12 ميدالية متنوعة مقسمة الى 3 ذهبيات، و6 فضيات، و3 برونزيات ،بالبطولة التى شارك بها 200 لاعب من 21 دولة .

حقق الميداليات كل من محمد صبحى ذهبية، وشريف عثمان ذهبية، رحاب احمد ذهبية، محمد السيد فضية، امل محمود فضية، نادية فكرى فضية، محمود صبرى فضية ،فاطمة عمر فضية، فاطمة محروس.

فضية راندا تاج برونزية، متولى مطحنة برونزية، طه عادل برونزية، وهانى محسن مركز رابع.

وأقام أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة حفل لتكريم المنتخب فور عودته من نيجريا ، ومنحهم شهادات و أوسمة تقديرا للإنجاز الذى بذلوه خلال المشاركة فى البطولة.