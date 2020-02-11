شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أتوبيس خاص للزمالك فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” صورة للأتوبيس الخاص ببعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الذى تم إعداده لاستقبال الفريق فى الدوحة استعدادا لمباراة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى، المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل.

ووصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك إلى عمان عاصمة الأردن "ترانزيت" خلال رحلة الفريق من القاهرة إلى الدوحة، والتى بدأت صباح اليوم استعدادا لمواجهة الترجى التونسى على لقب السوبر الأفريقى، المقرر لها الجمعة المقبل.

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وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مطار القاهرة صباح اليوم متجهة إلى قطر من خلال رحلة "ترانزيت" عبر الأردن لعدم وجود رحلات طيران مباشرة بين القاهرة والعاصمة القطرية "الدوحة"، ووصلت البعثة إلى مطار عمان منذ قليل، ومن المقرر أن تصل البعثة إلى الدوحة خلال الساعات المقبلة.

واستبعد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك 9 لاعبين من مباراة السوبر الافريقي امام الترجي التونسي وفقا لما اعلنه الاتحاد الافريقي " كاف " علي موقعه الرسمى أمس وهم : محمد عواد ومحمد صبحي حارس المرمي ، ومحمد عبد السلام ومصطفي فتحي وكاسونجو وعمر السعيد واحمد عيد ومحمد عنتر وكريم بامبو.

وضمت قائمة المباراة كلا من : محمد أبو جبل ومحمود جنش في حراسة المرمي، وطارق حامد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وفرجاني ساسي وحازم امام ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما ومصطفي محمد ومحمد عبد الشافي واشرف بن شرقي وعبد الله جمعة وإسلام جابر ومحمد حسن واحمد زيزو ومحمد اوناجم ومحمود الونش.