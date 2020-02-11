نجم الشباب يقترب من العودة مجدداً

الثلاثاء 11 فبراير 2020

أفادت التقارير التي نقلتها صحيقة الشرق الأوسط أن لاعب فريق الشباب متعب المفرح يقترب من العودة مجدداً في صفوف الفريق.

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و كان اللاعب قد أُصيب في إحدي مباريات فريقه منذ قرابة الشهر. من الأن و خرج بسببها من حسابات المدير الفني للفريق.

وذكرت التقارير أيضاً أنه يقترب من المشاركة في مباراة الديربي أمام النصر في إطار مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويحتل الشباب المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد خمسة وعشرون نقطة جمعهم من سبعة عشر مباراة.