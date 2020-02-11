هل يكون هذا الموسم هو الأخير لميسي في برشلونة؟

الثلاثاء 11 فبراير 2020

أوضحت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، عن عزم عدد من الأندية للتعاقد مع نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك إذا تم تفعيل "البند السري" المعروف بإسم "بند الهروب".

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وبعد نشر تقارير إيطالية تزعم عن احتمالية بحث ميسي عن نادي جديد، أشارت "لا غازيتا ديللو سبورت"، أن هناك 5 أندية تستعد لضم ''البرغوث'' إذا تم تفعيل "بند الهروب"، والذي يمكّن اللاعب من الرحيل "مجانا" عن برشلونة بنهاية الموسم.

وطبقا لما نقلته "آس" عن الصحيفة الإيطالية، فإن الأندية التي تطمح بتوقيع ميسي، هي: باريس سان جرمان ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وإنتر ميلان.

وتوقعت صحيفة "لاغازيتا" أن يتراوح الراتب السنوي في العقد الذي سيوقعه ميسي إن رحل عن برشلونة، سيكون بين 50 إلى 85 مليون يورو.