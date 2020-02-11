نجم الهلال يهدي لاعب المنتخب الفرنسي قميص الفريق

الثلاثاء 11 فبراير 2020

أهدي بافيتيمبي جوميز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال زميله في المنتخب الفرنسي مامادو ساكو لاعب كريستال بالاس و ليفربول السابق قميص الفريق.

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و استهل الزعيم مشواره في الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أسيا بالأمس بالفوز بثنائية مقابل هدف على نظيره شهر خودرو الإيراني.

و سجل هدفي اللقاء البيروفي أندريه كارييو و الفرنسي بافيتيمبي جوميز في اللقاء الذي أُقيم في إيران.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد ثمانية و ثلاثون نقطة جمعهم من سبعة عشر مباراة.