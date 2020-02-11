شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء لياقة بدنية يكشفون سر التحول البدني لمحمد صلاح: النمط الإكتومورفي أحد الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التحول البدني الواضح للنجم المصري محمد صلاح جذب أنظار العالم ليكون محل حديثه، خاصة عقب استعراض عضلاته بعد تسجيله في مرمى مانشستر يونايتد، لتقارن العديد من الصحف العالمية هيئته الحالية بتلك التي ظهر بها في بداية رحلته في الملاعب الأوروبية، أما سر هذا التحول فكشفه خبيرا اللياقة البدنية دين جيميسون وآندي أندرسون.

وفي تقرير تحليلي للتحول البدني لـ«صلاح» على موقع «دي مارج»، قال «جيميسون»: «يظهر مو كما لو أنه لم يقم فقط بضبط بروتوكولات التغذية الخاصة به بل أيضًا طبق برنامج تدريبات قوة، لأن الزيادة في الكتلة العضلية واضح للغاية في الصورة».

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ومن جانبه، أكد الخبير آندي أندرسون تحليل «جيميسون» قائلًا: «بناء على الصورة سأقول إنه بالتأكيد قام بزيادة كتلته العضلية، وقام بزيادة سعراته الحرارية من الكربوهيدرات والبروتين وقام بتغيير نظام تدريباته بالأوزان. هو كلاعب كرة قدم محترف فبالتأكيد تدريبات القوة والأوزان هي جزء من برنامجه التدريبي دائمًا، ولكني سأقول إنه قام بزيادة الأوزان التي يتدرب بها».

وتابع: «تبدو عضلات أكتافه بارزة بشكل أكبر، وهي على الأغلب من تدريبات الـlateral shoulder raises (رفرفة جانبي)، وهو بالتأكيد زاد من عمله على عضلات البطن ويبدو أنه استخدم أوزانًا أكبر لتدريبات عضلات صدره».

وأوضح «أندرسون» أن النمط الجسدي لـ«صلاح» هو الإكتومورفي (النحيل)، وهو يبدو مشدودًا بشكل طبيعي، لذا فإن رد فعله لهذه التدريبات يكون سريعًا للغاية من ناحية بناء العضلات أو خسارة الدهون وهو ما يجعل عضلاته تظهر أكثر بروزًا، وهو كلاعب كرة قدم يحرق دون شك عددا هائلا من السعرات الحرارية يوميًا، وبالتأكيد قام بزيادة سعراته من البروتين والكربوهيدرات لزيادة كتلته العضلية بهذا الشكل.