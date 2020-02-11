شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا عن السوبر الأفريقي: رايحين ناخد البطولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جاهزية جميع اللاعبين للظهور بشكل قوي في مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي، والمقررة، الجمعة المقبل.

وقال «شيكابالا»، في فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي، تضم جلسة مرتضى منصور، رئيس مجلس الإدارة مع اللاعبين: «بنوعدك يا ريس إن اللاعيبة كلها رجالة، وكلهم مركزين، وإن شاء الله رايحين ناخد البطولة».