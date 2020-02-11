شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لفرجاني ساسي: أنت لاعب كبير.. «مش خاين زي كهربا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة خاصة إلى لاعب وسط الفريق، التونسي فرجاني ساسي، مؤكدًا أنه لاعب كبير وبحاجة لاستعادة الثقة.

وأضاف «منصور»، في فيديو نشره على الموقع الرسمي للنادي: «أنا سعيد بيك، سيبك من الضرب فيك، أنت مش خاين، أنت مش كهربا، اللي جايبه من إنبي وخليته يروح إعارة للسعودية خد 160 مليون جنيه، وعض اليد إلى اتمدت له».

وتابع موجهًا حديثه لساسي: «إنت إنسان محترم، رجع ثقتك في نفسك لأنك لاعب كبير، لأن الحرب دائما بتبقى ضد الكبير علشان يحطموه».