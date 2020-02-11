شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يخطط للتعاقد مع «جوارديولا» بعرض مغر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع المدير الفني الإسباني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا، بـ«شيك على بياض».

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وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن المدرب الذي يتقاضى حاليًا 15 مليون جنيه إسترليني راتبًا مع السيتيزنز، سيحصل على شيك أبيض من السيدة العجوز ليقرر هو الراتب الذي يريده مقابل موافقته على تولي القيادة الفنية لكبير تورينو.

ولا يعيش البيانكونيري أفضل أيامه بعد فقدانه صدارة الدوري الإيطالي لصالح إنتر ميلان، كما أشارت تقارير إلى شعور نجمه الأول كريستيانو رونالدو بالغضب من أداء الفريق تحت قيادة المدير الفني الحالي ماوريسيو ساري، الذي بدأ في فقدان بريقه بالمدينة الإيطالية.

يذكر أن «جوارديولا» كان قد أكد بقاءه مع حامل لقب الدوري الإنجليزي رغم تراجعه هذا الموسم إلى المركز الثاني بفارق 22 نقطة كاملة عن المتصدر ليفربول واعترافه بخسارة اللقب.