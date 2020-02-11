شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد 9 لاعبين من قائمة الزمالك النهائية لمباراة السوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» القائمة النهائية لفريقي الزمالك والترجي التونسي التي ستخوض مباراة السوبر الأفريقي المقررة الجمعة.

وشهدت قائمة الزمالك استبعاد كل من محمد عواد، ومحمد صبحي، ومحمد عبدالسلام، وأحمد عيد،وكريم بامبو، ومصطفى فتحي، ومحمد عنتر، وعمر السعيد، وكابونجو كاسونجو.

وضمت القائمة كل من: محمد أبوجبل، محمود عبدالرحيم «جنش» ومحمود علاء، محمد عبدالغني، محمود حمدي الونش، حازم إمام، عبدالله جمعة، محمد عبدالشافي، وطارق حامد، فرجاني ساسي، شيكابالا، يوسف أوباما، إسلام جابر،محمد حسن، أحمد سيد زيزو، ومحمد أوناجم، أشرف بنشرقي، مصطفى محمد.