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نجم الشباب يقترب من العودة مجدداً

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إسراء محمد 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

إسراء محمد

أفادت التقارير التي نقلتها صحيقة الشرق الأوسط أن لاعب فريق الشباب متعب المفرح يقترب من العودة مجدداً في صفوف الفريق.

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وكان اللاعب قد أُصيب في إحدي مباريات فريقه منذ قرابة الشهر. من الأن و خرج بسببها من حسابات المدير الفني للفريق.

وذكرت التقارير أيضاً أنه يقترب من المشاركة في مباراة الديربي أمام النصر في إطار مباريات دوري كأس الأمير .

ويحتل الشباب المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد خمسة وعشرون نقطة جمعهم من سبعة عشر مباراة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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