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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجم الهلال يهدي لاعب المنتخب الفرنسي قميص الفريق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020
أهدي بافيتيمبي جوميز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال زميله في المنتخب الفرنسي مامادو ساكو لاعب كريستال بالاس و ليفربول السابق قميص الفريق.
و استهل الزعيم مشواره في الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أسيا بالأمس بالفوز بثنائية مقابل هدف على نظيره شهر خودرو الإيراني.
و سجل هدفي اللقاء البيروفي أندريه كارييو و الفرنسي بافيتيمبي جوميز في اللقاء الذي أُقيم في إيران.
ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد ثمانية و ثلاثون نقطة جمعهم من سبعة عشر مباراة.
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