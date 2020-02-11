شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الاتحاد يقيل مدرب الفريق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020 إسراء محمد قررت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي إقالة المدير الفني الهولندي تين كان نظراً لسوء النتائج التي يمر بها الفريق.

Advertisements وتعاقد العميد مع مدرب أياكس أمستردام السابق منذ فترة ولكن لم يقدم أي جديد للفربق و ظلت النتائج السلبية مستمرة. وكانت الإدارة قد أقالت التشيلي خوسيه لويس سييرا لنفس السبب قبل مجئ تين كات، وهو سوء النتائج أيضاًً. ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد تسعة عشر نقطة جمعهم من سبعة عشر مباراة.

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