شكرا لقرائتكم جهاد جريشة يصل مقر اتحاد الكرة للتحقيق معه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كانت لجنة الحكام حددت يوم الخميس الماضي موعدًا للتحقيق، إلا أن جريشة اعتذر عن عدم الحضور لظروف مرض والدته.. وكان جريشة قدم شكوى ضد لجنة الحكام بسبب تغيير ترتيبه في القائمة الدولية من رقم 1 إلى رقم 3.
وأرسلت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم اعتذارا للاتحاد العربى بعدم اشتراك الحكم الدولى جهاد جريشه كحكم فيديو لمباراة أولمبيك آسفى المغربى واتحاد جده السعودى بعودة دور الـ8 لكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.
وذكرت لجنة الحكام سبب الرفض بحجة إيقاف جهاد جريشة محلياً، على الرغم من عدم إيقافه بالفعل وعدم خضوعه لأى تحقيق حتى الآن من قبل لجنة الحكام.
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