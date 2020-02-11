شكرا لقرائتكم شاهد الأتوبيس الخاص بـ الزمالك فى الدوحة استعدادا للسوبر الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينشر الخليج 365 صورة للأتوبيس الخاص ببعثة الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك، والذى تم اعداده لاستقبال الفريق فى الدوحة استعدادا لمباراة الترجى التونسى فى السوبر الافريقى والمقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل.

وكانت بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك وصلت إلى عمان عاصمة الأردن "ترانزيت" خلال رحلة الفريق من القاهرة إلى الدوحة، والتى بدأت صباح اليوم استعدادا لمواجهة الترجى التونسى على لقب السوبر الأفريقى، المقرر لها الجمعة المقبل.

وغادرت بعثة الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك، مطار القاهرة صباح اليوم متجهة إلى قطر من خلال رحلة "ترانزيت" عبر الأردن لعدم وجود رحلات طيران مباشرة بين القاهرة والعاصمة القطرية "الدوحة"، ووصلت البعثة الى مطار عمان منذ قليل، ومن المقرر ان تصل البعثة الى الدوحة خلال الساعات المقبلة.

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واستبعد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك 9 لاعبين من مباراة السوبر الافريقى امام الترجى التونسى وفقا لما اعلنه الاتحاد الأفريقى " كاف "على موقعه الرسمى وهم: محمد عواد ومحمد صبحى حارس المرمى، ومحمد عبد السلام ومصطفى فتحى وكاسونجو وعمر السعيد واحمد عيد ومحمد عنتر وكريم بامبو.

وضمت قائمة المباراة كل من : محمد أبو جبل ومحمود جنش فى حراسة المرمي، وطارق حامد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وفرجانى ساسى وحازم امام ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما ومصطفى محمد ومحمد عبد الشافى واشرف بن شرقى وعبد الله جمعة وإسلام جابر ومحمد حسن واحمد زيزو ومحمد اوناجم ومحمود الونش.