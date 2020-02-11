شكرا لقرائتكم الجبلاية تخاطب 12 دولة لاختيار حكام لمباراتى السوبر والقمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسلت لجنة الحكام باتحاد الكرة، خطابات إلى 12 اتحادا دوليا من أجل ترشيح طاقم حكام لمباراتى الأهلى والزمالك المقبلتين، سواء في السوبر المحلى يوم 20 فبراير الجارى بالإمارات، أو مباراة القمة يوم 24 فبراير الجارى بإستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الرابع.

وخاطب اتحاد الكرة اتحادات ألمانيا وانجلترا واسبانيا وبلجيكا والمجر والنمسا وإيطاليا وصربيا والنرويج والمكسيك والأرجنتين وأذربيجان ، من أجل ترشيح طاقم حكما منهما للمباراتين.

واشترطت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، وصول طلب رسمى ومشترك من ناديى الأهلى والزمالك لتأجيل مباراة القمة المقرر لها يوم 24 فبراير الجارى.

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ورغم وصول موافقة الأمن على إقامة اللقاء باستاد القاهرة يوم 24 فبراير، إلا أن المباراة ما زالت تمثل أزمة وصداعًا داخل مجلس الجبلاية بسبب تأجيلها من عدمه في ظل طلب الزمالك ترحيل اللقاء خوفًا علي لاعبيه من الإجهاد والإصابات، وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة عن أن تأجيل قمة الدوري حتي الآن صعب للغاية لضيق الوقت كما أن البحث عن موعد مناسب للفريقين بعد ذلك سيربك جدول الدوري إلى جانب أن المباراة تم تأجيلها مرتين من قبل، وشدد المصدر على أن اتحاد الكرة لن يقوم بهذا الأمر ولن يؤجلها إلا إذا طلب الناديين التأجيل بشكل رسمي حتى لا يتحمل عواقب هذا القرار والانتقادات التي ستوجه للجبلاية مضيفًا أنه في حالة طلب الفريقين رسميًا تأجيل المباراة فمن الوارد دراسة الأمر بعناية خاصة أن الفريقين مقبلين علي مباريات صعبة في أفريقيا ومن الممكن تبديل لقاء القمة بإقامة مباريات أخرى مؤجلة للقطبين في الدوري.

كان هاني زادة عضو نادي الزمالك قد كشف عن طلب ناديه بشكل شفوي أسباب تأجيل قمة الدوري بسبب دورى أبطال أفريقيا ومباريات دور الـ8 والتى حسمها فريق الزمالك بالتأهل الرسمي لهذا الدور ويواجه الترجي التونسي بينما يواجه الأهلي فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا خاصة أن مباريات دور الـ8 ستقام يوم 28 و29 من الشهر الجاري، إلى جانب طلب الزمالك بشكل شفوي تأجيل القمة بسبب ارتباطه بمباراته أمام الترجي التونسي يوم 14 فبراير بالسوبر الأفريقي، ثم السوبر المصري أمام الأهلي يوم 20 بالإمارات ويخشي مسئولو النادي من إصابة لاعبيهم وتعرضهم للإجهاد قبل مباريات دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا.

المعروف أن الناديين يلتقيان يوم 20 فبراير على كأس السوبر بمدينة أبو ظبى الإماراتية، وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن أن مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير الجارى بالإمارات فى موعدها ولا نية لإلغائها كما يتردد .