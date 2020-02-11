شكرا لقرائتكم الأهلي يعلن مواجهة صن داونز يوم 29 فبراير فى دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو النادي الأهلي عن إقامة مواجهة صن داونز يوم 29 فبراير الجاري، بعد تلقى خطاباً من الاتحاد الأفريقي يطلب فيه اختيار الإدارة الحمراء موعد المباراة من يومي 28 فبراير أو 29 فبراير ليفضل الأهلي يوم 29 في النهاية.

من جانبه أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي لـ"الخليج 365"، أن ناديه اختار يوم 29 منذ تلقي الخطاب مباشرة، كاشفاً أن الأهلي حدد ملاعبه في بطولة افريقيا بالترتيب التالي ملعب ستاد القاهرة، ستاد السلام وأخيراً ملعب برج العرب، كاشفاً أن ناديه لم يحصل على خطاب يفيد بتحديد الملعب حتى هذه اللحظة.

وأضاف محمد مرجان أن ناديه يسعى لتلبية احتياجات الجهاز الفني وتنفيذ طلباته مؤكداً أن الإدارة الحمراء تبذل جهود كبيرة لزيادة عدد الجماهير في المواجهة المرتقبة، مشيداً بتعاون الجهات الأمنية في هذا الشأن.

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وفاز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجايى فى الدقيقة 33 وعمرو السولية فى الدقيقة 69، ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 85 فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء أمس الاثنين على استاد القاهرة، َوالتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلى للنقطة 42 منفردًا بصدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 15 محتلاً المركز الرابع عشر، بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني، خط الوسط عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة وفي الهجوم أحمد الشيخ، جيرالدو، جونيور أجاي، بينما بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من حمد بسام، علي الفيل، خالد سطوحي، كريم طارق، عمرو جمال، أحمد سمير، تالنداي، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد عبدالرحمن، فرانك ستيفن، أبو بكر ديارا، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية ، ضمن منافسات الدوري الممتاز.