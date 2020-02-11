شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف سر رفض فايلر تجديد عقد حسام عاشور مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي تحفظه على تجديد عقد حسام عاشور قائد الفريق،مؤكداً للجنة الفنية أنه ليس بحاجه إليه في الموسم الكروي الجديد، نظراً لوجود أكثر من لاعب في مركزه على رأسهم عمرو السوليه والمالي أليو ديانج وحمدي فتحي،بالإضافة إلى توظيف أكثر من لاعب آخر بنفس المركز مثل محمد مجدي "قفشة" ومحمود متولي.

ويغيب حسام عاشور عن المشاركة مع الأهلي منذ قدوم فايلر لقيادة الفريق قبل بداية الموسم الحالي،على الرغم من أن جميع الأجهزة الفنية السابقة كانت تعتمد عليه كأساسي في جميع المباريات.

وأكدت مصادر دخل الأهلي أن هناك سبب أخر لخروج حسام عاشور من حسابات فايلر، وهو دخول الثنائي في مشادة قوية على هامش أحد تدريبات الفريق وكانت أمام جميع اللاعبين، ورغم تدخل اللاعبين الكبار وانهاءهم الأزمة ظاهرياً إلا أن الخواجة لازال مستاء من الواقعة، وهو ما يفسر سبب رفضه تجديد عقد قائد النادي التاريخي.

كانت أزمة مشاركة حسام عاشور في المباريات مع الأهلي بدأت منذ مباراة طنطا الماضية بالدوري حينما علم اللاعب أنه لن يشارك أساسياً في اللقاء وأن السويسري رينيه فايلر سيدفع بمحمود متولي بجوار عمرو السولية في خط الوسط لتعويض غياب آليو ديانج "الموقوف"، لكن عاشور رفض الجلوس على الدكة لمحمود متولي بدعوى أن الأخير يلعب في مركز الدفاع وليس منطقياً أن يجلس على الدكة لمدافع يلعب بدلاً منه واشتعلت الأحداث تدريجياً ليغيب عاشور عن المباريات بل ويتم استبعاده من قائمة الـ18 فى بعض المباريات.

​الأهلي ضد طلائع الجيش



وعلق فايلر على استمرار استبعاد حسام عاشور من المباريات في المؤتمر الصحافي لمباراة الأهلي وطلائع الجيش أمس قائلا إن مشاركة أي لاعب تتوقف على مدي الجاهزية قبل المباراة مباشرة،وهو ما يحسمه الجهاز الفني وقتها ويختار القائمة والفرصة تعد متساوية أمام الجميع

وأضاف :"سنلعب المباراة المقبلة مع المصري يوم الجمعة المقبل بالدوري وسيكون من الصعب جدًا تحديد من سيُشارك أو لن يُشارك في هذه المباراة حاليًا، فأنا أُحدد التشكيل ليلة المباراة تقريبًا في ضوء اجتهاد كل لاعب ومشاركته في التدريبات بقوة لذا سيكون من الصعب أن أذكر من الأن من سيلعب في المباراة المقبلة ومن سيغيب عنها".

إلى ذلك، منح فايلر إدارة ناديه الضوء الأخضر لتجديد عقود ثلاثي الفريق وليد سليمان وشريف إكرامي وأحمد فتحي، والذين تنتهي عقودهم مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.

يذكر أن شريف إكرامي حارس مرمى الفريق أعلن في وقت سابق رحيله بنهاية الموسم وانتقاله لنادي أخر، إلا أن إدارة الأهلي ممثلة في لجنة التخطيط والجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر أعلنا تمسكهما بالحارس الدولي وكذلك الثنائي وليد سليمان وأحمد فتحي.

ويؤجل مسئولو الأهلي التوقيع بشكل رسمي مع الثلاثي حتى انتهاء شهر فبراير الجاري، خاصة وأن الفريق مُقبل على العديد من المباريات الهامة ومنها المصري البوسعيدي والزمالك في السوبر المصري والدوري المصري وأخيرا صن داونز في بطولة دوري أبطال افريقيا.

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موعد مباراة الأهلي ضد المصري



ويلتقي الأهلي مع المصري على ستاد المكس بالإسكندرية في الثامنة والربع مساء يوم الجمعة المقبلة، خلال المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة بالدوري المصري.

كانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قررت تأخير انطلاق مباراة الأهلى والمصرى لمدة 45 دقيقة لتعارض موعدها السابق مع مباراة السوبر الافريقى بين الترجى التونسى والزمالك فى نفس اليوم وذلك حرصا على اتاحة الفرصة للجماهير لمشاهدة المباراتين.