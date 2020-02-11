شكرا لقرائتكم ماذا قال رمضان صبحي للخطيب بعد عرض الاستمرار مع الأهلي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مستوى استثنائي يقدمه رمضان صبحي صانع العاب الأهلي منذ تجديد إعارته للأهلي، وبالتحديد منذ تولي السويسري رينيه فايلر المسئولية الفنية للفريق الأحمر، والذي نجح في تطوير أداء الجناح الدولي بشكل لافت.

ويرغب مسئولو الأهلي في شراء رمضان صبحي بشكل نهائي بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري، إلا أن ارتفاع سعر اللاعب بشكل كبير يحول دون ذلك الأمر حتى هذه اللحظة حيث أكد نادر شوقي وكيل اللاعب أن سعر رمضان صبحي قفز لـ10 ملايين إسترليني.

وفاتح محمود الخطيب رئيس الأهلي رمضان صبحي في ملف التجديد على هامش إحدى التدريبات ليرد الجناح الدولي بأنه موافق بشكل مبدئي، إلا أن أكد في الوقت ذاته أنه ليس صاحب القرار، خاصة وأنه يرتبط بعقد ممتد مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي صاحب الحق الوحيد في تحديد مستقبله.

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وحقن الجهاز الطبي بالأهلي رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق بالبلازما، وذلك ضن برنامجه العلاجي للتعافي من إصابة الخلفية التي لحقت به مؤخرًا، وينتظم رمضان صبحي في التدريبات نهاية الأسبوع الجارى، حيث أكد الجهاز الطبي أن حالة اللاعب الفنية والبدنية بعد الانتظام فى التدريبات الجماعية هى التى ستحدد مدى إمكانية لحاقه بمباراة السوبر يوم 20 فبراير الجاري إلا أن الاتجاه الأقرب هو اعفاء اللاعب من مواجهة السوبر حتى وإن دخل قائمة المباراة على أن يتم تجهيزه لمواجهة صن داونز والتي تأتي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها يوم 28 فبراير الجاري.

ويرفض جهاز الكرة بالأهلي المجازفة برمضان صبحي حرصًا على سلامته وخوفًا من تجدد إصابته للمرة الثالثة على مستوى العضلة الخلفية، وتعرض رمضان صبحى لإصابة خلال أحد تدريبات الفريق الماضية وتحديدًا يوم 17 ديسمبر الماضى، حيث أصيب بتمزق فى العضلة الخلفية بأحد تدريبات الفريق، وخاض اللاعب برنامجًا تأهيليًا وعلاجيًا طوال الفترة الماضية وشارك فى تدريبات الأهلى قبل السفر إلى السودان لمواجهة الهلال بدورى أبطال أفريقيا لكن الجهاز فضّل إراحته وعدم اصطحابه فى رحلة السودان، ثم انتظم اللاعب فى المران 3 أيام متتالية الأسبوع الماضي، قبل أن يشعر بأن إحساسه بقدمه والملعب ليس بنسبة 100%" ليقرر الجهاز الطبى منحه راحة عدة أيام إضافية لتفادى أى مضاعفات.