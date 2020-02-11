شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلي ضد المصري المؤجلة من الجولة السادسة بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد المصري



يواصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم (الثلاثاء)، بدون راحة عقب الفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وذلك استعدادا لمباراة المصري البورسعيدي المؤجلة من الجولة السادسة للمسابقة.



مباراة الأهلي ضد المصري

ويلتقي الأهلي مع المصري على ستاد المكس بالإسكندرية في الثامنة والربع مساء يوم الجمعة المقبلة، خلال المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة بالدوري المصري.

كانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قررت تأخير انطلاق مباراة الأهلى والمصرى لمدة 45 دقيقة لتعارض موعدها السابق مع مباراة السوبر الافريقى بين الترجى التونسى والزمالك فى نفس اليوم وذلك حرصا على اتاحة الفرصة للجماهير لمشاهدة المباراتين.

الأهلي ضد المصري

من جانبه، حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر برنامجا بدنيا خاصا للسنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق بعد عودته من بلاده، لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة، وذلك بعد غيابه عن التدريبات الجماعية للأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش، نظرا لسفره إلى السنغال لتجديد جواز سفره.