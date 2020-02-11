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شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلي ضد المصري المؤجلة من الجولة السادسة بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الأهلي ضد المصري
يواصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم (الثلاثاء)، بدون راحة عقب الفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وذلك استعدادا لمباراة المصري البورسعيدي المؤجلة من الجولة السادسة للمسابقة.
مباراة الأهلي ضد المصري
ويلتقي الأهلي مع المصري على ستاد المكس بالإسكندرية في الثامنة والربع مساء يوم الجمعة المقبلة، خلال المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة بالدوري المصري.
كانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قررت تأخير انطلاق مباراة الأهلى والمصرى لمدة 45 دقيقة لتعارض موعدها السابق مع مباراة السوبر الافريقى بين الترجى التونسى والزمالك فى نفس اليوم وذلك حرصا على اتاحة الفرصة للجماهير لمشاهدة المباراتين.
الأهلي ضد المصري
من جانبه، حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر برنامجا بدنيا خاصا للسنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق بعد عودته من بلاده، لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة، وذلك بعد غيابه عن التدريبات الجماعية للأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش، نظرا لسفره إلى السنغال لتجديد جواز سفره.
الأهلي ضد طلائع الجيش
وفاز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجايى فى الدقيقة 33 وعمرو السولية فى الدقيقة 69، ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 85 ، ليرتفع رصيد الأحمر إلى النقطة 42 منفردًا بصدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 15 محتلاً المركز الرابع عشر.
الأهلي ضد المصري
كما فايلر برنامجا استشفائيا في مران اليوم للاعبين الذين شاركوا في مباراة طلائع الجيش، حيث يسعى من خلال البرنامج البدني والاستشفائي لتخليص اللاعبين من حالة الإجهاد بعد المباراة؛ نظرا لضيق الوقت قبل مواجهة المصري المقبلة.
ويعقد فايلر محاضرة فنية بالفيديو للاعبين للحديث عن مباراة المصري المقبلة في الدوري الممتاز.
الأهلي ضد المصري
وقام السويسري رينيه فايلر بتجهيز فيديو يتضمن ملخصا لمباريات فريق المصري المحلية والإفريقية، لدراسته وتحديد مواطن القوة والضعف فيه، وطريقة اللعب المناسبة للقاء في ضوء ما يملكه الفريق المنافس من إمكانات.
الأهلي ضد المصري
الأهلي ضد المصري
ومازال الغموض يكتنف موقف بهاء مجدى ظهير أيسر المصرى البورسعيدى من المشاركة في لقاء الأهلى بعد خروجه مصابا في لقاء وادى دجلة الذى أقيم بالامس وانتهى لصالح أبناء بورسعيد بثلاثية نظيفة .
ويحاول الجهاز الطبي للفريق الساحلى علاج اللاعب سريعا حتى يستطيع المشاركة في اللقاء المقبل خاصة وأنه خرج مباشرة فور شعوره بالإصابة بشد فى العضلة الخلفية .
ويجهز إيهاب جلال بعض البدائل السريعة من أجل الإستعانة بها في حالة تأكد غياب بهاء مجدى على رأسهم اللاعب الشاب حسن على الذى يثق المدير الفني كثيرا في إمكانياته منذ فترة فى قيادة الجبهة اليسرى بالإضافة إلى تجربة الشيخ موكورو في نفس المركز .
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