تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة المقاولون العرب ضد بيراميدز

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة المقاولون العرب ضد بيراميدز



يستضيف فريق المقاولون العرب نظيره بيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، في ختام مباريات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري،وذلك على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة يدخلها الفريقين بمعنويات منخفضة، حيث خسر ذئاب الجبل من انبى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة وخسر بيراميدز من الأهلى بنفس النتيجة في إطار نفس الجولة.

جدول ترتيب الدوري المصري



يحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفاً ، فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 5 مباريات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً.

جدول ترتيب الدوري المصري

في حين يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة ، بعد ان فاز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة السابعة عشر أيضًا، ليوسع الفارق مع المقاولون العرب أقرب منافسيه بفارق 10 نقاط.

جدول ترتيب الدوري المصري بينما حافظ الزمالك على المركز الثالث برصيد 31 نقطة عقب الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ستاد الإسماعيلية أول أمس.

جدو ترتيب الدورى المصرى وينشر "الخليج 365" الترتيب الكامل لجدول الدوري المصري قبل مواجهة المقاولون العرب ضد بيراميدز اليوم:

- الأهلي على القمة بلا منازع برصيد 42 نقطة.

- المقاولون العرب يحتل المركز الثاني برصيد 32 نقطة.

-الزمالك في المركز الثالث 31 نقطة.

-الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

-بيراميدز في المركز الخامس برصيد 26 نقطة. -سموحة في المركز السادس برصيد 24 نقطة. -إنبي في المركز السابع برصيد 24 نقطة. Advertisements -الانتاج الحربي في المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

-الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة. -المصري في المركز العاشر برصيد 20 نقطة. -حرس الحدود في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة. -الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة. -أسوان في المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة.

-طلائع الجيش في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة. -طنطا في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة. -مصر المقاصة في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.