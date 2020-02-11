شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الترجي .. القلعة البيضاء: يحق لنا تعديل قائمة السوبر الأفريقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مسؤول بنادى الزمالك، إمكانية إجراء الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لأية تعديلات فى قائمة الفريق فى السوبر الإفريقى، مشددًا على أن القائمة التى انتشرت فى الساعات الماضية من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، هى القائمة التى أرسلها له النادى فى نهاية شهر يناير الماضى، والتى شهدت استبعاد 9 لاعبين من بينهم مصطفى فتحى ومحمد عواد، متابعًا أن الجهاز الفنى يمكنه إجراء أى تعديلات قبل مواجهة الترجى التونسى، فى السوبر الإفريقى، المقرر إقامتها فى السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب نادى الغرافة القطرى.

وأوضح المصدر ذاته، أن الجهاز الفنى يحق له إجراء أى تغير فى قائمته حتى موعد المباراة، سيحسم القائمة النهائية للفريق وفقًا للمستوى الفنى والبدنى الذى سيظهر عليه اللاعبين وستشهده تدريبات الفريق خلال الفترة الجارية قبل خوض مواجهة الترجى التونسى.

وضمت قائمة المستبعدين كل من : محمد عواد ومحمد صبحى حارس المرمى، ومحمد عبد السلام ومصطفى فتحى وكاسونجو وعمر السعيد واحمد عيد ومحمد عنتر وكريم بامبو، وأعلن الاتحاد الافريقى صباح اليوم عبر موقعه الرسمى قائمة الـ 18 لاعب بالزمالك الذين سيخوضون المباراة وهم :

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محمد أبو جبل ومحمود جنش فى حراسة المرمي، وطارق حامد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وفرجانى ساسى وحازم امام ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما ومصطفى محمد ومحمد عبد الشافى واشرف بن شرقى وعبد الله جمعة وإسلام جابر ومحمد حسن واحمد زيزو ومحمد أوناجم ومحمود الونش.

ووصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك إلى عمان عاصمة الأردن "ترانزيت" خلال رحلة الفريق من القاهرة إلى الدوحة، والتى بدأت صباح اليوم استعدادا لمواجهة الترجى التونسى على لقب السوبر الأفريقى، المقرر لها الجمعة المقبل.

وغادرت بعثة الزمالك، صباح اليوم الثلاثاء، مطار القاهرة متجهة إلى قطر من خلال رحلة "ترانزيت" عبر الأردن لعدم وجود رحلات طيران مباشرة بين القاهرة والعاصمة القطرية "الدوحة"، وذلك استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى، التى يشارك فيها أبناء ميت عقبة بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية فى النسخة الماضية ويتواجد بها بطل تونس بصفته بطل النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا.