قرار عاجل من الجبلاية بشأن قمة الأهلي والزمالك.. وتأجيل اللقاء في حالة واحدة

كتب: ضياء السقا

أعلن اتحاد الكرة المصري، برئاسة عمرو الجنايني إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر لها يوم 24 فبراير الجاري والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى، على استاد القاهرة الدولي بدون جمهور، بناء على التعليمات الأمنية.

وكان اتحاد الكرة قد خاطب رسميا ناديي الأهلي والزمالك بموعد مباراتهما المؤجلة لتقام يوم ٢٤ فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة والنصف بستاد القاهرة، بعد وصول الموافقات الأمنية.

تأجيل اللقاء في حالة واحدة

وبحسب اليوم السابع، اشترطت اللجنة الخماسية، بالجبلاية وصول طلب رسمي ومشترك من ناديي الأهلي والزمالك في حال رغبتهما في تأجيل مباراة القمة في الدوري.

Advertisements

ورغم وصول موافقة الأمن على إقامة اللقاء باستاد القاهرة، إلا أن المباراة ما زالت تمثل أزمة وصداعًا داخل مجلس الجبلاية بسبب تأجيلها من عدمه في ظل طلب الزمالك ترحيل اللقاء خوفًا على لاعبيه من الإجهاد والإصابات بسبب ارتباطاته في دوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة عن أن تأجيل قمة الدوري حتى الآن صعب للغاية لضيق الوقت، كما أن البحث عن موعد مناسب للفريقين بعد ذلك سيربك جدول الدورى إلى جانب أن المباراة تم تأجيلها مرتين من قبل، ولكن في حال طلب الأهلي والزمالك التأجيل ستضطر لجنة المسابقات في التفكير في الأمر.



يشار إلى أن الناديين يلتقيان أيضا يوم ٢٠ فبراير الجاري، على كأس السوبر المصري بمدينة أبو ظبي الإماراتية.