باكس ينتصر برغم غياب يانيس و15 فوزا متتاليا لتورونتو

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رُزق النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بمولوده الاول فقدم له زملاؤه في ميلووكي باكس هدية جميلة، عندما حققوا الفوز على ضيفهم ساكرامنتو كينغز 123-111، الاثنين في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وأعلن أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي الاثنين على موقع تويتر ولادة طفله الاول من صديقته معلقا على صورة له "ليام تشارلز أنتيتوكونمبو في المنزل".

وفي غياب اللاعب المميز، تألق الثلاثي كريس ميدلتون (28 نقطة و11 متابعة و8 تمريرات حاسمة)، اريك بليدسو (28 نقطة و8 متابعات و8 تمريرات حاسمة) ولاعب الارتكاز بروك لوبيز 20 نقطة.

وبفوزه الخامس تواليا، رفع ميلووكي رصيده في صدارة الدوري الى 46 فوزا و7 خسارات، بفارق 6 مباريات عن اقرب منافسيه في المنطقة الشرقية تورونتو رابتورز حامل اللقب.

قال بادي هيلد (15 نقطة) موزع ساكرامنتو "فريقهم جيد. متوازن ويقدمون منظومة جيدة جدا". تابع "بليدسو يقودهم الليلة، مع ميدلتون. من الصعب مواجهتهما. تعين علينا احتواءهما بشكل افضل لكننا لم ننجح بذلك".

وتخلف ميلووكي 90-88 بعد الربع الثالث، لكنه افتتح الاخير بـ13 نقطة متتالية، في ظل اهدار ساكرامنتو اول خمس تسديدات له.

ووضع بليدسو فريقه في المقدمة 101-90 بثلاثية ثبتت عودته الجميلة. قال لوبيز لاعب ارتكاز باكس "في الربع الاخير قررنا اعتماد طريقة دفاعية. ساعدنا هذا الامر وتابعنا صعودنا في الربع الاخير".

بدوره، كان ميدلتون سعيدا لتحقيق فريقه الفوز برغم غياب يانيس "من يملك الفريق الافضل؟ بالفعل نشعر باننا نملك افضل اللاعبين هنا. لم يشارك الليلة (يانيس) لكن لا نزال نعتقد بأننا نملك أحد افضل الفرق في الدوري".

تابع ميدلتون "تعتقد الاندية انها قادرة على الفوز هنا اذا كان غائبا. لكن هذا ما يحفزنا. أن يدركوا باننا فريق كامل".

ولدى الخاسر، كان هاريسون بارنز افضل مسجل مع 23 نقطة واضاف ديأرون فوكس 17 نقطة و11 تمريرة حاسمة والصربي بوغدان بوغدانوفيتش 16 نقطة.

- سياكام يحلّق -

وصحيح ان الفارق كبير بين باكس ومطارده تورونتو، الان الاخير يحقق سلسلة رائعة بفوزه الخامس عشر تواليا على حساب ضيفه مينيسوتا تيمبروولفز 137-126.

وعوض النجم الكاميروني باسكال سياكام غيابات بعض زملائه المصابين، مسجلا 34 نقطة بينها 6 ثلاثيات و14 نقطة في الربع الاخير كانت ناجعة في تأكيد فوز فريقه.

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واضاف لتورونتو الذي ثبت موقعه في وصافة المنطقة الشرقية (40 فوزا و14 خسارة)، الموزع كايل لاوري 27 نقطة و11 تمريرة حاسمة و7 متابعات، فيما حقق البريطاني من اصل نيجيري أو جي أنووبي (22 عاما) أفضل رصيد في مسيرته مع 25 نقطة و12 متابعة، واضاف رونداي هوليس-جيفرسون 21 نقطة.

وجاء فوز تورونتو بغياب الاسباني من اصل كونغولي سيرج ايباكا الذي تعرض للمرض قبل ساعات من انطلاق المواجهة. كما غاب عن رابتورز الاسباني المخضرم مارك غاسول.

قال مدربه نيك نورس بعد الفوز "أعتقد ان هؤلاء الشبان اثبتوا بما فيه الكفاية ان بمقدورهم تحقيق الفوز". تابع "عانينا اصابات كثيرة هذه السنة، لكنهم استمروا بالصمود واللعب ونحن اعتدنا على ذلك".

ولدى الخاسر، كان الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز افضل مسجل مع 23 نقطة و10 متابعات و7 تمريرات حاسمة، واضاف دانجيلو راسل القادم من غولدن ستايت ووريزر الاسبوع الماضي 22 نقطة.

- ديفيس يحمل ليكرز -

وفي لوس انجليس، قاد أنتوني ديفيس فريقه ليكرز الى التغلب على ضيفه فينيكس صنز 125-100 بتسجيله 25 نقطة و10 متابعات.

وحافظ ليكرز على صدارته للمنطقة الغربية مع 40 فوزا و12 خسارة، بفارق فوزين عن دنفر ناغتس الثاني والذي تخطى ضيفه سان انتونيو سبيرز 127-120.

واضاف "الملك" ليبرون جيمس 17 نقطة و9 تمريرات حاسمة و8 متابعات لليكرز، فيما قدم الموزع المخضرم راجون روندو مباراة جيدة بعد دخوله بديلا وانهى المباراة برصيد 23 نقطة.

ونجح ستة لاعبين من ليكرز بتسجيل 10 نقاط أو أكثر بينهم العملاق دوايت هاورد (14 نقطة و15 متابعة).

وفي المباراة الثانية، كان سان انتونيو في طريقه لتحقيق الفوز على دنفر عندما تقدمه بـ23 نقطة في الربع الثالث.

لكن دنفر قاتل بشكل رائع في ظل تألق لاعب الارتكاز العملاق الصربي نيكولا يوكيتش (19 نقطة و13 تمريرة حاسمة و8 متابعات)، فيما أضاف الموزع جمال موراي 26 نقطة والبديل بول ميلساب 22 نقطة.

وفي دالاس، سجل تيم هاردواي جونيور 33 نقطة واللاتفي كريستابس بورزينغيس 28 نقطة، لكنها لم تكن كافية لتجنيب مافريكس الخسارة أمام ضيفه يوتا جاز 123-119.

وفي ظل غياب نجمه المصاب السلوفيني لوكا دونتشيتش، تراجع رصيد دالاس الى 32 فوزا مقابل 22 خسارة، فيما رفع يوتا رصيده الى 35 فوزا مقابل 18 خسارة ليثبت موقعه الرابع في المنطقة الغربية فيما يحتل دالاس المركز السابع.