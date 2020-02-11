صلاح يتصدر قائمة أغلى اللاعبين متفوقًا على ميسي

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حقق اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي انتصارًا ساحقُا على منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما أصبح أغلى منه في سوق لاعبي كرة القدم.

"الخليج 365" من القاهرة: وفقًا لنتائج إحصائية جديدة أصدرها موقع "ترانسفر ماركت" العالمي المتخصص في الإحصائيات والقيمة السوقية للاعبي كرة القدم حول العالم، فإن اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، تفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، في قائمة أغلى الأجنحة اليمنى.

أضاف الموقع في إحصائية جديدة، أن محمد صلاح يحتل المركز الأول كأغلى جناح أيمن في العالم بقيمة تسويقية بلغت 150 مليون يورو، بينما حل ليونيل ميسي في المركز الثاني بقيمة 140 مليون يورو. وجاء اللاعب الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، في المركز التاسع بـ60 مليون يورو.

أشارت الإحصائية الجديدة إلى أن هذه النتائج جاءت بعد تألق محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار ثلاثة مواسم، موضحة أنه ساهم في 92 هدفًا حتى الآن بعد تسجيله 68 هدفا وصناعة 24 آخرين، بما رفع رصيده من الأهداف منذ انتقاله إلى الريدز في موسم (2017-18) إلى 89 هدفًا في 137 مباراة بجانب صناعة 38 هدفا آخرين.

وكشفت الإحصائية الجديدة أن اللاعب الإنجليزي رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي تصدر قائمة أغلى الأجنحة اليسرى في العالم، بالتساوي مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بقيمة 160 مليون يورو، وجاء السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث بـ150 مليون يورو.

في ما يخص القيمة لتسويقية للاعبي خط وسط الملعب، احتل البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، المركز الأول بـ 150 مليون يورو، وجاء كل من: كاي هافيرتز لاعب باير ليفركوزن الألماني، ديلي آلي لعب توتنهام الإنجليزي وكريستيان إريكسن لاعب إنتر ميلان الإيطالي، في المركز الثالث بـ90 مليون يورو.

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محمد صلاح أغلى من ميسى

وحسب نتائج الإحصائية الجديدة، فإن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، تصدر قائمة أغلى لاعبي كرة القدم، بـ 200 مليون يورو، واحتل اللاعب الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، المركز الثاني بـ150 مليون، وجاء اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، في المركز الثالث بـ120 مليون.

يذكر أن اللاعب المصري، محمد صلاح، سجل أفضل أرقام نادي ليفربول الإنجليزي منذ التعاقد معه في 2017، مقابل 42 مليون يورو. ويعتبر صلاح أفضل هداف بالفريق بـ68 هدفًا. ويمتلك صلاح أكبر عدد من الأهداف الحاسمة للمباريات برصيد 24 هدفا، وأعلى تسديدات في كل موسم بمتوسط 71 تسديدة.

يتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي ليفربول في الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 14 هدفا، بما يؤهله للمنافسة على جائزة الحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي، لاسيما أنه حاصل على اللقب في الموسمين الأخيرين برصيد 32 هدفًا و22 على الترتيب.

ويستعد محمد صلاح لمواجهة فريق نورويتش سيتي يوم 15 فبراير الجاري، في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.