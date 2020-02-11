مذكرة تفاهم بين العصبة الاحترافية المغربية لكرة القدم ونظيرتها الإسبانية

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





الرباط: وقعت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية في المغرب مذكرة تفاهم مع نظيرتها الإسبانية، وذلك في مقر العصبة الاحترافية الإسبانية لكرة القدم (لا ليغا) في العاصمة مدريد.

ستضع هذه المذكرة التي وقعت بحضور رئيسا العصبتين، خافيير تيباس وسعيد الناصيري، حسب بيان على الموقع الرسمي للجامعة المغربية لكرة القدم، "خطوطا جديدة للتواصل بين العصبتين من أجل تبادل الخبرة في ميادين الإدارة والحكامة وتكوين الشركات وتدبير الشأن الرياضي، إضافة إلى جوانب أخرى تتعلق بالمجال السمعي البصري والتجاري والتسويقي".

من بين المحاور التي تنص عليها مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها، "دعم العصبة الاحترافية الإسبانية لكرة القدم لنظيرتها المغربية، من أجل تحسين المجال السمعي البصري بالمنافسات المُنظّمة من طرف الهيئة المسؤولة عن إدارة البطولة الاحترافية الدرجة الأولى والدرجة الثانية"، إضافة إلى "دعم العصبة المغربية لكرة القدم الاحترافية بخصوص كيفية تطوير منافساتها على الصعيد الوطني وتطوير استراتيجيات تواصلية ورقمية تهدف إلى تحسين صورة كرة القدم المغربية الاحترافية على المستوى الدولي".

كما تسعى العصبتان، من خلال هذه المذكرة، إلى "تأكيد التزامهما بضمان اللعب النظيف، وتوحيد الجهود للتصدي لعمليات التلاعب بنتائج المباريات والأنشطة الأخرى التي قد تسيء إلى سمعة كرة القدم والرياضة عمومًا"، إضافة إلى "مشاركة العصبة الاحترافية المغربية لكرة القدم نظيرتها الإسبانية في جهود مكافحة مظاهر العنصرية والتمييز والإقصاء في عالم الرياضة".