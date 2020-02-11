شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام لـ المقاولون وبيراميدز فى الدورى الممتاز قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من تفوق المقاولون العرب على بيراميدز فى جدول ترتيب الدورى، إلا أن الفريق السماوى يتفوق على ذئاب الجبل برصيد 25 هدفا مقابل 21 هدفا فى الدورى الممتاز، قبل أن يصطدما كلا الفريقين فى الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء فى الجولة السابعة عشر بالدورى على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويسعى فريق ذئاب الجبل إلى تحقيق الفوز لمواصلة الوصافة، بعدما خسر من إنبى بهدفين مقابل هدف فى الظهور الأخير، بينما يطمح بيرامدز في تصحيح أوضاعه بعدما خسر من الأهلى مؤخرا بنفس النتيجة.

وطالب عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات للحفاظ على وصافة المسابقة في ظل الصراع النارى مع الزمالك وبيراميدز ، ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام بيراميدز مكون من: "حسن شاهين، أمير عابد، محمد سمير ثابت، فاروقا نور الدين، حسن الشامي، إبراهيم صلاح، محمد مجلي، معروف يوسف، كريم مصطفى، شكري نجيب، سيف الدين الجزيرى".

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فى المقابل يسعى الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لبيراميدز لخطف النقاط الثلاث للتقدم في سباق مراكز المسابقة لإقتحام المربع الذهبى مجدداً، ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام المقاولون مكون من: "المهدي سليمان ، رجب بكار، على جبر، أحمد أيمن منصور، طارق طه، محمد حمدى، عبد الله السعيد، نبيل عماد "دونجا"، أحمد توفيق، إسلام عيسي، جون أنطوى".

وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين فى بطولة الدورى، أقيمت يوم 24 فبراير الماضى ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون من المسابقة المحلية، باستاد الدفاع الجوى، وانتهت بفوز بيراميدز بهدف دون رد أحرزه عمر خبربين فى الدقيقة 65 من عمر المباراة.

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ المقاولون و بيارميدز في الدورى الممتاز بالجدول التالى :