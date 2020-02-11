شكرا لقرائتكم خبر عن نقل لاعب كرة اليد بسموحة إلى العناية المركزة لتعرضه لحادث سير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض طارق مدحت لاعب كرة اليد بنادى سموحة لحادث سير، ونقل على أثره إلى العناية المركزة، وسط قلق العديد من زملائه على صفحات التواصل الاجتماعى المطالبين بدعوات الشفاء.



طارق مدحت

وقام فرج عامر رئيس نادى سموحة بنشر دعوة للاعب عبر صفحته الشخصية على فيس بوك معلقا " الف سلامة للاعب طارق مدحت لاعب الفريق الاول لكرة اليد بنادي سموحة.

و يشارك فريق سموحة لكرة اليد في دورى المحترفين ، حيث تقام الجولة الثانية من الدور النهائي محترفى كرة اليد يوم الخميس المقبل الموافق 13 فبراير بلقاءات بين كلا من ، سموحة مع الأهلى و البنك الأهلى مع الأوليمبى و هليوبوليس مع الزمالك و سبورتنج مع طلائع الجيش ، أما الجولة الثالثة ستقام الخميس 20 فبراير بمواجهات بين كلا من ، الأهلى مع البنك الأهلى و سموحة مع هليوبوليس و الأوليمبى مع سبورتنج و الزمالك مع طلائع الجيش ، بينما تقام الجولة الرابعة يوم الخميس 27 فبراير بمواجهات بين كلا من ، هليوبوليس مع الأهلى و البنك الأهلى مع سبورتنج و طلائع الجيش مع سموحة و الاوليمبى مع الزمالك .

أما الجولة الخامسة فتقام يوم الخميس5 مارس المقبل بمواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلى و طلائع الجيش مع هليوبوليس و البنك الأهلى مع الزمالك و سموحة مع الأوليمبى .

Advertisements

و يحرص دائما فرج عامر رئيس نادى سموحة على الشد من مؤازة لاعبيه على صعيد جميع الفرق سواء اليد أو الكرة الطائرة او كرة القدم .

و حرص مؤخرا المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحه فور عودته من مجلس النواب على التوجه إلى النادى للقاء لاعبى فريق الكرة والجهاز الفنى لتخفيزهم والشد من أزرهم .

وأضاف فرج عامر خلال حديثه مع نجوم الفريق السكندرى ، "سموحه يضم لاعبين على مستوى عالى لكننا لانعرف بالاسماء، فلاعب الكرة يقيم بعطاءه وانتماءه ومدى ما يقدمه داخل المستطيل الأخضر"

وأردف " كرة القدم لا تعطى الا من يعطيها وسموحه لم يبخل على الفريق بأى شئ، والكرة الآن فى ملعبكم، وعليكم تثبتوا للجميع انكم على قدر المسؤولية".