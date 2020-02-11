سوبر كورة.. ماذا قال رمضان صبحى للخطيب بعد عرض الاستمرار مع الأهلى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مستوى استثنائى يقدمه رمضان صبحى صانع ألعاب الأهلى منذ تجديد إعارته للأهلى، وبالتحديد منذ تولى السويسرى رينيه فايلر المسئولية الفنية للفريق الأحمر، والذى نجح فى تطوير أداء الجناح الدولى بشكل لافت.

ويرغب مسئولو الأهلى فى شراء رمضان صبحى بشكل نهائى بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجارى، إلا أن ارتفاع سعر اللاعب بشكل كبير يحول دون ذلك الأمر حتى هذه اللحظة، حيث أكد نادر شوقي وكيل اللاعب أن سعر رمضان صبحى قفز لـ10 ملايين إسترلينى.

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وحقن الجهاز الطبى بالأهلى رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق بالبلازما، وذلك ضن برنامجه العلاجي للتعافي من إصابة الخلفية التي لحقت به مؤخرًا، وينتظم رمضان صبحي في التدريبات نهاية الأسبوع الجارى، حيث أكد الجهاز الطبي أن حالة اللاعب الفنية والبدنية بعد الانتظام فى التدريبات الجماعية هى التى ستحدد مدى إمكانية لحاقه بمباراة السوبر يوم 20 فبراير الجاري إلا أن الاتجاه الأقرب هو اعفاء اللاعب من مواجهة السوبر حتى وإن دخل قائمة المباراة على أن يتم تجهيزه لمواجهة صن داونز والتي تأتي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها يوم 28 فبراير الجاري.

ويرفض جهاز الكرة بالأهلي المجازفة برمضان صبحي حرصًا على سلامته وخوفًا من تجدد إصابته للمرة الثالثة على مستوى العضلة الخلفية، وتعرض رمضان صبحى لإصابة خلال أحد تدريبات الفريق الماضية وتحديدًا يوم 17 ديسمبر الماضى، حيث أصيب بتمزق فى العضلة الخلفية بأحد تدريبات الفريق، وخاض اللاعب برنامجًا تأهيليًا وعلاجيًا طوال الفترة الماضية وشارك فى تدريبات الأهلى قبل السفر إلى السودان لمواجهة الهلال بدورى أبطال أفريقيا لكن الجهاز فضّل إراحته وعدم اصطحابه فى رحلة السودان، ثم انتظم اللاعب فى المران 3 أيام متتالية الأسبوع الماضي، قبل أن يشعر بأن إحساسه بقدمه والملعب ليس بنسبة 100%" ليقرر الجهاز الطبى منحه راحة عدة أيام إضافية لتفادى أى مضاعفات.