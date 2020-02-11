شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. فريال أشرف بطلة الكاراتيه: بحب المكرونة بالسوسيس والملابس الكاجوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن .

نجمة اليوم فى برة الملعب هى فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه والحاصلة على ذهبية البطولة الأفريقية، التى أقيمت خلال الساعات الماضية، والحاصلة على وسام الرياضة من رئاسة الجمهورية، ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:



فريال

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

القراءة والرسم، وبيكون نوع الهواية التى أمارسها حسب الحالة النفسية "المود".



ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

المكرونة بالسوسيس والجبنة الموتزاريلا.



نجمة الكاراتيه

من نجمك المفضل؟

مفيش حد معين، أنا بيعجبنى العمل نفسه سواء فنى أو موسيقى.

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بطلة الكاراتيه

من مطربك المفضل؟

نفس الإجابة لأن مش بيعجبنى حد معين، لكن بيعجبنى أغنية مثلا، أو لقطة معينة.



لاعبة الكاراتيه على البحر

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه ؟

لم أفكر فى هذا السؤال من قبل، لأنى عمرى ما تخيلت انى أكون حاجة غير لاعبة رياضية .

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

لو زادت عن حدها ممكن استخدم العنف .





مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

مش عاوزة أكون زى حد، لازم الإنسان يكون نفسه مش زى حد.



فريال و الملابس الفورمال

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟

بحب الملابس الكاجوال أكيد.



فريال اشرف لاعبة الكاراتيه

تحبى ترتبطى بشخص رياضى أم غير رياضى؟

رياضى طبعا لأنه هيقدر ظروف التدريبات والبطولات.



فريال اشرف

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى إيه؟

على حسب اللى أنا عاوزاه فى التوقيت ده، لو فعلا خلصت التارجيت اللى أنا عاوزاه، وقتها ممكن أفكر، لو لسه موصلتش للتارجيت اللى أنا عاوزاه وقتها يكون ردى لا.