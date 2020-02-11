شكرا لقرائتكم خبر عن موهبة على الطريق.. أحمد سعد هداف سموحة: متعب مثلى الأعلى وأحلم بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى قطاعات الناشئين العديد من المواهب الكروية التى تحتاج لفرصة المشاركة تحت الأضواء والمتابعة الجماهيرية، لإثبات جدارتهم وإظهار قدراتهم الحقيقية داخل المستطيل الأخضر.

من بين هذه المواهب، أحمد سعد مهاجم وقائد فريق شباب سموحة، والذى لم يتجاوز العشرين من عمره بعد، حيث استطاع المهاجم الشاب أن يلفت الأنظار إلى موهبته فى قطاع الناشئين ليتم تصعيده فى أكثر من مناسبة إلى الفريق الأول، عندما كان حسام حسن يتولى تدريب الفريق السكندرى، وخاض فترة إعداد مع الفريق ولعب أكثر من مباراة ودية كان أبرزها أمام الحرية والعبور.

ونظراً لاقتناع حسام حسن بالمهارة والفنيات العالية للاعب سموحة الواعد، رشحه العميد للعب فى فريق سوهاج بدوري القسم الثاني مع أحمد كشرى مدرب الفريق، إلا أن الفريق السكندرى تمسك بلاعبه الصاعد.

الخليج 365 يستعرض بعض المعلومات عن هداف سموحة المرتقب.

تاريخ الميلاد: 27 / 6 / 2000

المركز داخل الملعب: مهاجم

حلم الاحتراف: مانشستر يونايتد

المثل الأعلى محليا وعالميا: عماد متعب ورونالدو

شارك فى: 10 مباريات مع سموحة حتى الآن

سجل: 7 أهداف وصنع 4 أخرى لزملائه بالفريق

أين بدأت مسيرتك مع كرة القدم؟

في قطاع ناشئين بفريق دلفي قبل أن يضمني نادي سموحة مقابل 150 ألف جنية قبل ثلاث سنوات.

هل سبق لك التعامل مع حسام حسن؟

حسام حسن صعدنى إلى الفريق الأول وقضيت فترة اعداد ولعبت أكثر من مباراة، ووعدنى بالحصول على فرصة، لكنه رحل عن النادي قبل ذلك.

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إذا تلقيت عرضاً من الأهلي والزمالك من تفضل؟

الأهلى.

ولماذا الأهلي؟

يعجبني الأهلي كمؤسسة ومنظومة ناجحة ومستقرة، وهذا لا يقلل من قيمة الزمالك بالتأكيد.

بماذا ألهمتك تجربة محمد صلاح نجم الفراعنة المحترف في ليفربول

علمتنى أن الصبر والاجتهاد يصلان بالإنسان إلى ما لا يتوقعه، وأتمنى أن تتكرر هذه التجربة مجدداً.



احمد سعد في احدى المباريات



احمد سعد لاعب سموحة



احمد سعد هداف سموحة



احمد سعد



كابيتانو شباب سموحة



لاعب نادي سموحة



مهاجم سموحة