جهاد جريشة يصل اتحاد الكرة للتحقيق معه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الحكم الدولى جهاد جريشة، منذ قليل، إلى مقر اتحاد الكرة للخضوع لجلسة تحقيق معه بمعرفة المستشار القانونى للجنة الحكام، بعد أزمته الأخيرة مع لجنة الحكام بسبب القائمة الدولية.

كانت لجنة الحكام حددت يوم الخميس الماضى موعدًا للتحقيق، إلا أن جريشة اعتذر عن عدم الحضور لظروف مرض والدته.. وكان جريشة قدم شكوى ضد لجنة الحكام بسبب تغيير ترتيبه في القائمة الدولية من رقم 1 إلى رقم 3.

وأرسلت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم اعتذارا للاتحاد العربى بعدم اشتراك الحكم الدولى جهاد جريشة كحكم فيديو لمباراة أولمبيك آسفى المغربى واتحاد جده السعودى بعودة دور الـ8 لكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال. وذكرت لجنة الحكام سبب الرفض بحجة إيقاف جهاد جريشة محلياً، على الرغم من عدم إيقافه بالفعل وعدم خضوعه لأى تحقيق حتى الآن من قبل لجنة الحكام. وكان الاتحاد العربى لكره القدم قد اختار جهاد جريشة حكما فيديو لمباراة أولمبيك آسفى المغربى واتحاد جدة السعودى يوم 15 فبراير الجارى، فى إياب دور الـ8 ببطولة كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب. Advertisements وأكد جريشة لـ"الخليج 365"، فى وقت سابق أنه لن يخضع للتحقيق بمعرفة المستشار القانونى للجنة الحكام إلا بعد الحصول على حقه، بعدما "ذبحه" مسئولو اللجنة وتسببوا فى استبعاده من مونديال 2022 بوضعه فى المركز الثالث بالقائمة الدولية الأخيرة، على حد تعبيره. ونشبت أزمة خلال الفترة الماضية بين الحكم الدولى جهاد جريشة ولجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، وتصاعدت حدة الاتهامات من جانب الحكم لمسئولى اللجنة على خلفية إعلان القائمة الدولية للحكام خلال الفترة الأخيرة. شرارة الأزمة بدأت مع انتشار تسريبات بشأن القائمة الدولية للحكام للموسم الحالى، والتى تم إرسالها إلى الفيفا، وتم وضع جهاد جريشة بها فى المركز الثالث وليس الأول. وتجددت الأزمة بعد إعلان القائمة النهائية للحكام، وتضمنت وجود إبراهيم نور الدين فى المركز الأول وخلفه أمين عمر وجاء جريشة فى المركز الثالث، وهو ما أثار غضب الحكم الدولى، بعد وضعه فى المركز الثالث الأمر الذى يصعب جداً معه اختياره ضمن حكام مونديال 2022، وتقدم بمذكرة اعتراض للجنة الحكام واتحاد الكرة واتهم اللجنة بمحاربته ومجاملة أسماء بعينها .

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